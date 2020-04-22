Финский врач заявил о важности прогулок на свежем воздухе

Во время режима самоизоляции в России гулять разрешается только с собакой. Фото: pixabay

Во время режима самоизоляции в России гулять разрешается только с собакой. Фото: pixabay

Прогулки необходимы для поддержания для здоровья граждан. Они улучшают иммунитет, насыщаюсь организм кислородом и дают расслабляться нервной системе. К тому же, воздух только способствует организму противостоять вирусам. Об этом сообщают РИА новости с ссылкой на врача ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.

Несмотря на коронавирусную инфекцию, в Финляндии гражданам разрешено посещать улицы и парки ради прогулок и занятий спортом. Никакие альтернативные физические нагрузки в помещении по эффекту не могут встать вровень с нахождением человека на свежем воздухе. Такая же ситуация наблюдается и в других странах. Гражданам позволяют не находиться постоянно в четырех стенах. Разумеется, в пределах допустимого и с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, в Петербурге и в других регионах страны, введен режим самоизоляции, в рамках которого гражданам гулять можно только с собаками и рядом с домом. В других случаях, выходить можно только при необходимости. Парки, скверы и детские площадки закрыты. А при их незаконном посещении составляются протоколы об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирусом заразились почти 58 тысяч человек.