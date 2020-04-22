Смольный просит Роспотребнадзор отменить запрет на прием детей в детдома

Из-за антикоронавирусных мер дети-сироты Петербурга не могут быть помещены в детские дома и дома ребенка. Ограничение было введено на прошлой недели постановлением Главного санитарного врача Наталии Башкетовой. Отменить запрет на прием детей в организации для сирот просит комитет по социальной политике.

«Складывается ситуация, при которой дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не могут быть помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Санкт-Петербурга», — рассказали gazeta.spb.ru в комитете по соцполитике.

Ведомство направило письмо на имя Наталии Башкетовой с просьбой отменить запрет на прием и перевод детей из одной организации для сирот в другую. Письмо находится на рассмотрении.

Как отметила президент фонда «Дети ждут» Лада Уварова, постановление Башкетовой сейчас фактически игнорируется. Несколько детских домов сообщили о том, что продолжают прием детей. В случае, если распоряжение начнут выполнять в полном объеме, система будет парализована.

Само постановление, по мнению Лады Уваровой, было принято ситуативно. Под запрет на прием и перевод людей вместе с детдомами попали интернаты, дома по уходу и другие учреждения социальной защиты. Запрет, как считает президент фонда, связан с обнаружением коронавируса в Психоневрологическом интернате №10.

«Мы находимся в ситуации ЧП. Немного поздно начинать все с нуля и строить какие-то механизмы. По-хорошему в мирное время должен быть подготовлен план на случай того, как действовать. Но мы столкнулись с тем, что такого понимания нет. Начинается судорожная активность. Мы наблюдаем беспорядок, а крайними окажутся самые уязвимые группы. Дети — это не те, кто заявит в прокуратуру. Сейчас все закрыто, правозащитников и свидетелей нет. Мы не понимает, что происходит, и, что происходит внутри учреждений», — отметила Лада Уварова в разговоре с gazeta.spb.ru.

То, что постановление Главного санитарного врача выполняется не в полной мере, косвенно подтвердили в комитете по социальной защите. В ведомстве сообщили, что до внесения изменения в документ, в городе действует следующий механизм: дети проходят полное медицинское обследование в медицинских организациях Петербурга, а после помещаются под надзор в организации для детей-сирот.

В комитете подчеркнули, что по закону дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть переданы в семью на воспитание, либо в организацию для детей-сирот. Срок с момента выявление ребенка до его устройства при этом не должен превышать месяц. В противном случае будут нарушены права и законные интересы ребенка.

На фоне этого усугубляются другие проблемы, возникшие в детских домах в условиях пандемии. Сократились пожертвования, участились побеги, снизилась роль общественных организаций из-за самоизоляции.

«Ситуация такая: добовольцев не пускают, начались побеги из детских домов и интернатов. Родители, чьи дети находились в детском доме по заявлению, частично их забрали. Сейчас непросто. Особенно сложно тем детям, которые прибывали там недолгое время», — рассказал gazeta.spb.ru директор социального Центра Святителя Тихона при Донском монастыре, эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов.

Александр Гезалов уверен: складывается гуманитарно-социальный коллапс. Как долго он продлится и, как с учетом ограничений вести работу с родителями и детьми, оказавшимися в изоляции, пока до конца неясно.

Справка: постановление о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения коронавируса в учреждениях соцзащиты населения в Петербурге было подписано 13 апреля. Пункт 2.5 документа гласит: «Установить запрет на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа, перевод в другие учреждения». Исполнить его поручено председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову и главам районных администраций. Под учреждениями соцзащиты стационарного типа понимаются дома ребенка, детские дома, интернаты, дома по уходу и другие.

В Петербурге подтверждено 2 тыс. 267 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончались 14 человек, выздоровели 296.