Памфилова озвучила оптимальную дату проведения голосования по поправкам к Конституции

Провести единый день голосования в первые две недели июня — лучший вариант, при которых не возникнет проблем с проведением голосования в сентябре. Но, на данный момент, слишком рано говорить о каких-то конкретных датах, когда в стране сохраняется достаточно сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на слова председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Ранее, в СМИ появилась информация, что рассматриваются несколько новых дат проведения голосования — 24 июня и 8 июля.

Памфилова заявила, что не знает о таких данных, и, что сейчас лучше не гадать.

Напомним, изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться сегодня, 22 апреля. В конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Информация о новой дате проведения мероприятия будет сообщена отдельным указом главы государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин просит перенести голосование по изменениям Конституции.