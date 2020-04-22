Ученые определили наиболее вероятный способ заражения COVID-19

Ученые определили наиболее вероятный способ заражения COVID-19
Коронавирус активно распространяется по миру. Фото: unsplash

Немецкие ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна выявили самый вероятный способ передачи коронавируса.

Как сообщает RTL Today, исследователи провели работу и выяснили, что вероятность заразиться коронавирусом выше при длительном и тесном контакте групп людей, среди которых есть носители инфекции. Человек заражается, вдыхая мелкие капли, которые выделяет зараженный человек во время близкого общения.

Ученые также исследовали образцы с предметов, к которым часто притрагиваются. Оказалось, что на их основе нельзя культивировать вирус в лаборатории. Это доказало, что вероятность заражения во время контакта с телефонами или дверными ручками очень мала.

Кроме того, вирус может передаться, если инфицированный кашлянет в руку, затем дотронется этой рукой до какой-либо поверхности, после чего другой человек сразу де дотронется до нее и потрогает свое лицо.

Однако этот способ также менее распространен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты Петербурга рассказали о симптомах легкой и среднетяжелой формы коронавируса.

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