Эксперты Петербурга рассказали о симптомах легкой и среднетяжелой формы коронавируса

Болезнь может протекать по-разному, проявляться могут и нетипичные симптомы.

Температура может быть далеко не первым показателем инфицирования. Помимо самых распространенных симптомов (температура, сухой кашель и одышка), у больных в более редких случаях могут наблюдаться боли в мышцах, головные боли, диарея, тошнота, спутанность сознания, тахикардия. Фиксируется даже кровохарканье и рвота. Такие данные приводятся в сборнике методический рекомендаций, которые подготовили эксперты вместе с директором НМИЦ им. Алмазова, академика Евгения Шляхто.

В случае легкой степени заболеваемости коронавирусом, температура не превышает значений в 38,5 градусов. Также, может начаться кашель, ощущается слабость. В более сложной форме, но пока не тяжелой, наблюдается увеличение температуры свыше 38,5 градусов, фиксируется проблемы с дыханием (одышка), а частота циклов вдохов и выдохов составляет 22 в минуты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 2,2 тысячи.