Беглову направили запрос о нехватке защитных средств для врачей

Беглову направили запрос о нехватке защитных средств для врачей
Депутаты попросили объяснить, откуда власти намерены взять деньги на приобретение защитных средств. Фото: pixabay.com

Парламент Северной столицы утвердил запрос депутатов, адресованный главе Петербурга Александру Беглову, о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков.

В ходе обсуждения этого вопроса на правительственном заседании в среду, 22 апреля, за отправку запроса проголосовали 48 парламентариев. Инициатором обращения к градоначальнику выступил лидер фракции партии «Яблоко» Борис Вишневский, изучивший отчет вице-губернатора Олега Эргашева, в котором говорится о защитных ресурсах, которыми обеспечен город.

Хотя в документе указано, что по ряду позиций СИЗ не наблюдается нехватки, Вишневский считает, что это не так. В обращении к губернатору депутаты просят объяснить, что послужило причиной возникновения нехватки защитных средств для врачей, а также каким образом и в какие сроки Смольный намерен решить эту проблему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по инициативе того же Вишневского парламентарии хотят отправить письмо Владимиру Путину с просьбой поддержать население и бизнес Петербурга.

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Беглову направили запрос о нехватке защитных средств для врачей
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