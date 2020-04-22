Росгвардейцы поймали двух злоумышленников при попытке украсть ограждение с завода в Ленобласти

Росгвардейцы поймали двух злоумышленников при попытке украсть ограждение с завода в Ленобласти
Задержанных доставили в отдел полиции. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти росгвардейцы задержали мужчин, которые совершили кражу имущества с территории машиностроительного завода.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 20 апреля. Правоохранителям поступила информация о том, что на машиностроительном заводе в деревне Новое Девяткино сработала сигнализация.

Как сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, прибывшие бойцы задержали на месте двоих злоумышленников, которые пробрались на территорию предприятия и украли трехметровое металлическое ограждение.

Соучастники попытались вынести конструкцию с завода, однако их в итоге заметили работники.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец заплатит 15 тыс. рублей за прием металла у горожан на самоизоляции. Горожанин нарушил ограничительные меры, введенные в период пандемии.

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