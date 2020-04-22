Петербуржец заплатит 15 тысяч за прием металла у горожан на самоизоляции

Петербуржец заплатит 15 тысяч за прием металла у горожан на самоизоляции
Мужчина осуществлял контактный прием металла от населения на возмездной основе. Фото: pixabay

Петродворцовый районный суд оштрафовал петербуржца на 15 тыс. рублей за прием металлолома у жителей Стрельны во время ограничительных мер из-за коронавируса.

По данным следствия, днем 7 апреля мужчина в подвальном помещении дома №7 по улице Грибоедова, несмотря на введение режима самоизоляции, осуществлял контактный прием металла от населения на возмездной основе.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, петербуржец нарушил введенный запрет на осуществление данного вида деятельности. В суде он признал вину в полном объеме и раскаялся.

Теперь горожанину предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похитивший иномарку таксист ответит перед судом в Петербурге.

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