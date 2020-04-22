В Петербурге горе-водитель бросил Hyundai Solaris на трамвайных путях

В Петербурге горе-водитель бросил Hyundai Solaris на трамвайных путях
Машина стоит одним колесом на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы заметили необычный способ парковки. Водитель иномарки оставил свой автомобиль рядом с трамвайными путями.

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что дорожный инцидент произошел недалеко от магазина «Народный». Водитель автомобиля Hyundai Solaris припарковался едва ли не на трамвайных путях, не дав возможности передвигаться общественному транспорту.

Объявился ли горе-автомобилист в настоящий момент – неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на ЗСД. По словам очевидцев,на участке при выезде с Богатырского проспекта вспыхнул грузовик. Транспортное средство полностью выгорело.

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