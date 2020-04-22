В Петербурге начали работу онлайн-курсы для взрослой части населения

В рамках марафонов, которые будут проводиться удаленно с помощью компьютеров или других устройств, граждане старше 50 лет смогут проходить курсы, организованные автономной некоммерческой организацией «Серебряный возраст». Об этом сообщает ее пресс-служба.

Благодаря обучающим программам, граждане, находящиеся в самоизоляции будут не скучать, а развиваться. К примеру, на прошлой неделе начали свою работу несколько курсов. В рамках одного из них, которому было дано название «Меняем жизнь к лучшему», специалисты помогают участникам прививать полезные привычки, такие как занятия спортом и правильное питание, а также обучают психологии. В рамках второго курса, пожилые граждане смогут принять участие в изменении социальной жизни страны. Им будет предложено разработать идеи, которые после отправятся на конкурс «Доброволец России». Позднее, в рамках конкурса станет возможным воплощение идей в жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работающие пенсионеры получат больничные с 20 по 30 апреля.