Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Петербурге

Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Петербурге
Коронавирус. Фото: pixabay

Статистика, опубликованная сегодня, 22 апреля, пополнилась тремя жертвами коварной болезни.

Все погибшие граждане имели различные хронические заболевания, которые могли в совокупности с COVID-19 вызвать летальный исход. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

Все случаи смерти зафиксированы в госпитале для ветеранов войн.

Посмертно выявили коронавирус у 48-летнего мужчины. Он находился в стационаре с 8 апреля. Причиной гибели стал уже привычный для таких случаев диагноз — двусторонняя пневмония с поражением легких.

Позднее, 9 апреля ушел из жизни молодой 33-летний мужчина. Из-за коронавируса у него начались повреждения легких, в дальнейшем, в результате осложнений, развилась бактериальная пневмония. Помимо COVID-19, пострадавший имел сердечную болезнь.

Уже 12 числа, скончался самый старший из пациентов — 53-летний мужчина. Положительный результат на коронавирус у него был выявлен еще при жизни. Смерть наступила из-за дыхательной недостаточности, спровоцированной двусторонней пневмонией. Также, было установлено, что пациент страдал хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выделили два кладбища для умерших от коронавируса.

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