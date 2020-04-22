В Ленобласти «Бессмертный полк» проведут в режиме онлайн

В Ленобласти «Бессмертный полк» проведут в режиме онлайн
Очень важно продолжать хранить память о героях. Фото: скринштон альбома ф официальной грцппе центра "Молодежный"

Инициатором памятной акции под названием «Портреты Победы» стал ГБУ ЛО «Центр Молодежный».

В связи с активным распространением коронавирусной инфекции, мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне было решено перенести. Но технологии позволяют придумать альтернативные способы проведения памятных акций.

В рамках инициативы центра, все желающие смогут опубликовать в альбоме официальной группы центра в социальной сети «Вконтакте» фотографии их родных ветеранов, участников войны. Под изображениями предлагается рассказать их жизненную историю.

К акции прикреплен и специальный хэштег #ПортретыПобеды.

Напомним, «Бессмертный полк» проводится ежегодно 9 мая в различных городах и странах. Во время шествии люди несут изображения своих родственников-ветеранов

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пиотровский предложил провести акцию «Бессмертный полк» из дома.

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В Ленобласти «Бессмертный полк» проведут в режиме онлайн
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