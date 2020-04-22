Эксперты ожидают падение продаж автомобилей на 22% в 2020 году

Эксперты считают, что продажи автомобилей в 2020 году сократятся на 22% в среднем по планете, производство снизится на 21%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогнозы аналитиков IHS Markit.

Аналитики IHS Markit отмечают, что перспективы рынка неоднозначны.

«Отложенный и разрушенный спрос сочетается с масштабным нарушением глобальных цепочек поставок», — заявил глава компании Колин Каучман.

Он отметил, что в абсолютных цифрах за год в мире может быть продано примерно 70,3 млн автомобилей. Несмотря на то, что в Китае открылись заводы, восстановление отрасли будет постепенным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России стоимость автомобилей поднялась на 2-5% с начала 2020 года, согласно данным дилерского центра «Авилон». Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 2%, Volvo — на 2-3%, Audi — на 2,5%, Mercedes Benz — на 3,5%. Цены на марки Volkswagen выросли в среднем на 30-100 тысяч рублей за март, а машины Citroen, Nissan и Peugeot подорожали на 1,1-15,8%.