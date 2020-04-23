Пьяного петербуржца избили и оставили без связи и денег

Мужчина рассказал, что его ударили по голове. Фото: pixabay

Мужчина рассказал, что его ударили по голове. Фото: pixabay

В Красносельском районе Северной столицы неизвестные избили пьяного мужчину на остановке. После они забрали его телефон и банковские карты.

Все произошло в среду, 22 апреля, на пересечении проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. В отдел полиции обратился житель Республики Татарстан с заявлением, что в Полежаевском парке неизвестный ударил его рукой по голове, когда он возвращался домой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина уточнил, что злоумышленник похитил у него две банковские карты, водительское удостоверение и мобильный телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино местный житель вонзил нож в соседа. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Злоумышленника задержали в тот же день.