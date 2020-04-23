Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавирусного кризиса

В то же время возрастает спрос на онлайн-покупки. Фото: pixabay.com

В то же время возрастает спрос на онлайн-покупки. Фото: pixabay.com

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, резко сократил потребительский спрос. Россияне массово начинают экономить.

В первую очередь, население перестало тратиться на алкоголь, косметику и одежду. По итогам статистического исследования, проведенного экспертами международного центра Romir совместно с компанией BCG, расходы на эти категории сократились на 38%, 32% и 21% соответственно.

Также аналитики отмечают, что наиболее пострадавшей стала развлекательная индустрия. Причем здесь траты в большей степени уменьшают так называемые «миллениалы», люди в возрасте от 40 до 25 лет. Большая часть объясняет экономию тем, что тратить стало «не на что», еще 14% опасаются сокращения доходов в будущем, а 8% — роста цен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отмечается наибольшее снижение количества вакансий среди российских регионов.