Жители Петербурга подали иск к властям из-за ограничительных мер по коронавирусу

Речь идет о групповом иске в сторону правительства города. Граждане хотят, что все введенные ограничения стали законными.

Все дело в том, что в постановлении Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» прописана масса ограничений для петербуржцев, которые не могут быть законными в их отношении без введения режима ЧС.

Заявители не хотят добиться полной отмены всех ограничений, они понимают их важность, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Целью иска является правовое урегулирование вопроса, а также побуждение правительства к введению режима ЧС. В случае его введения, документ со всеми его дополнениями сможет иметь законную силу, а граждане смогут получить положенную компенсацию ущерба. Об этом сообщает Интерфакс.

Пока что, петербуржцы не очень понимают, как должны выполняться обязательства, кто за что отвечает, и на каком основании они должны нести какую-либо ответственность. Все запреты, без введения режима чрезвычайной ситуации, на данном этапе нарушают их права.

Истцы намерены оспорить запреты, связанные с посещением массовых мероприятий и общественных мест. Также, они попросят установить законность запрета посещения кладбищ и храмов.

Иск в сторону правительства города направлен в Санкт-Петербургский городской суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что что известно о коронавирусе в Петербурге на утро 23 апреля.