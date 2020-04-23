В Японии выпустили 3D-мультфильм про Гену и Чебурашку

В Японии выпустили 3D-мультфильм про Гену и Чебурашку
Японский мультфильм про Гену и Чебурашку. Скриншот: YouTube/ 公式チェブラーシカチャンネル

В Японии выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм «Чебурашка: Я нашел друга», который повествует о знакомстве крокодила Гены и Чебурашки.

Мультфильм опубликован на YouTube по случаю 10-летия выхода японского кукольного сериала о Чебурашке. Новая картина стала приквелом истории. В центре её сюжета — первая встреча Гены и Чебурашки.

Продолжительность мультфильма менее 5 минут. Крокодила Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Риэ Кугимия. По слухам создатели короткометражного фильма планируют через несколько лет выпустить полнометражную историю о Чебурашке и Гене.

Японский мультфильм про Гену и Чебурашку. Скриншот: YouTube/ 公式チェブラーシカチャンネル

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