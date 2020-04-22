18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

Новый сезон полюбившегося взрослым и детям мультфильма в классической 2D анимации стартует эксклюзивно на стриминговой платформе «Кинопоиск HD» 18 мая.
Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Кинопоиск». Долгожданный новый сезон включает в себя 52 эпизода с уже знакомыми зрителям персонажами и новыми характерами. Кроме того, платформа открывает детский профиль, в котором, как и во взрослом варианте, формируются персональные подборки, составленные с учетом возраста и интересов малыша.
Маленьких зрителей порадуют еще раньше: уже 27 апреля на «Кинпоиск HD» стартует новый сезон «дочернего» проекта «Смешариков», «Малышарики», где главными героями являются младшие персонажи вселенной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» подготовил новый 52-серийный сезон культового советского мультсериала «Ну, погоди!».