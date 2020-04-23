Скончалась автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

Скончалась автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Запись песни "Дядя Миша". Фото: Instagram Андрея Разина

Известная поэтесса ушла из жизни 22 апреля на 74 году жизни.

Печальную новость сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем аккаунте в Instagram. Новость он сопроводил фотографией, на которой запечатлен его совместный творческий процесс с Гольцевой.

Разин описал женщину как великую поэтессу всех времен и народов, которая написала массу текстов песен, среди которых было немало хитов. Гольцева работала с большим количеством исполнителей, среди которых были Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Валентина Толкунова, Анне Вески, а также многие другие.

Больше всего тестов песни было написано именно для группы «Ласковый май». Насчитывается более 50 произведений. Разин выразил искренние соболезнованиями близким поэтессы и сказал, что всегда будет любить и помнить ее.

Алла Гольцева родилась в Москве 29 марта 1946 года. Помимо написания песен, она также являлась автором сказок для детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса.

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