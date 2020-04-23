Яндекс запустил платформу для умных телевизоров

Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров. Она позволит смотреть эфирные телеканалы, фильмы, сериалы и ролики из интернета в едином интерфейсе.

Зрителям не придется переключаться между разными источниками контента. Платформа объединяет эфирные канала, онлайн-кинотеатры Кинопоиск HD, ivi, Megogo, Okko, Tvigle, TVzavr, а также YouTube и более 200 каналов Яндекс.Эфира.

Работает мультимедийная платформа Яндекса на базе операционной системы Android. Платформу поддерживают телевизоры Dexp, в скором времена и она будет внедрена на устройства Hyundai, Leff, Amcv и другие.

Для родителей в платформе предусмотрен детский режим. Нежелательный для ребенка контент они могут заблокировать с помощью ПИН-кода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-кинотеатры предоставили бесплатный доступ к своему контенту на карантине. Зрители получили пробный период на просмотр фильмов и сериалов.