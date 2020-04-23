Банки отменяют кэшбэк за покупки онлайн

Во время эпидемии, россияне чаще начали закупаться в онлайн-магазинах. Фото: Pixabay

Во время эпидемии, россияне чаще начали закупаться в онлайн-магазинах. Фото: Pixabay

Решение связано с действиями Центробанка РФ, который ввел некоторые послабления для интернет-магазинов из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Комиссия за возможность принимать оплату за товары с помощью безналичного расчета (эквайринг) снизилась с 1,2-2,2% до 1%. Меры вступили в силу с 15 апреля и продлятся до 30 сентября. Из-за этого потеряли часть дохода банки-эмитенты, благодаря которому и реализовывался кэшбэк для их клиентов. Об этом сообщает РБК.

Не очень радостные новости для держателей своих карт сообщили Газпромбанк, Кредит Европа банк и «Хоум Кредит». Они приостановили начислять денежные средства своим клиентам по программе лояльности при покупках в интернет-магазинах.

Представители других банков пока предпочли понаблюдать за развитием событий, или пока еще не определись с четким планом действий.

В настоящее время покупки производятся в основном онлайн. В случае, если условия программы лояльности не поменять, банки будут попросту нести убытки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки Петербурга одобрили первые зарплатные кредиты под 0%.