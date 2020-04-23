В Петербурге экс-работника банка обвиняют в хищении 30 млн у пенсионера

Мужчина задержан из-за подозрений в мошенничестве.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в СК России по Санкт-Петербургу. Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего бывшего менеджера одного из банков. Его подозревают в хищении денег у пенсионера. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело из-за мошенничества.

По предварительным данным, 84-летний гражданин обратился в банк, а сотрудник злоупотребил его доверием и вывел с лицевого счета более 30,3 миллионов рублей. Молодой человек распорядился средствами по своему усмотрению.

Расследование дела на этом не прекращено, сотрудники правоохранительных органов пока не решили дальнейшую судьбу задержанного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что старики стали жертвами мошенницы из Ленобласти. 47-летняя предполагаемая преступница была задержана утром во вторник, 21 апреля, в поселке Мга.