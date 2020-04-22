Старики стали жертвами мошенницы из Ленобласти

Старики стали жертвами мошенницы из Ленобласти
Почему пенсионерка поддалась речам мошенницы, непонятно. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области задержали женщину, которую подозревают в том, что она обманом отнимала у пенсионеров накопления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 47-летняя предполагаемая преступница была задержана утром во вторник, 21 апреля, в поселке Мга. Ее подозревают в нескольких имущественных преступлениях в отношении пожилых.

Как полагают правоохранители, 10 апреля она постучала в квартиру 88-летнего пенсионера, проживающего в доме на Железнодорожной улице. Она заявила старику, что ему пришли деньги в банк Кировска и она может помочь с переводом средств на почту в Мге. Пока пенсионер искал документы в квартире, женщина незаметно украла 10 тысяч рублей из комнаты.

Второй случай произошел 20 апреля в Кировске. Злоумышленница под видом сотрудницы электроэнергетической компании пришла к 93-летней женщине и сообщила о задолженности по счету. Доверчивая пенсионерка передала мошеннице 2,8 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники убедили пенсионерку из Петербурга набрать кредиты на миллион.

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