Автомобилисты сэкономят 1,5 млрд на техосмотре

Речь идет о владельцах легковых автомобилей. Также сберечь приличную сумму денег смогут владельцы автобусов.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщает в презентации, опубликованной на сайте правительства России. Благодаря вводу новых правил прохождения техосмотра за три года владельцы легковых автомобилей смогут сэкономить 1,5 миллиарда рублей, а владельцы автобусов – 350 миллионов рублей за пять лет.

Напоминаем, что от техосмотра освободили автомобили, которым меньше четырех лет. Более старые машины, которым от четырех до десяти лет, должны проходить осмотр раз в два года, остальным раз в год.

На данный момент в России числится более 43,5 миллиона легковушек, а также 800 тысяч автобусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госдума изменила порядок прохождения техосмотра автомобилей. До этого проходить техосмотр каждый два года должны были автомобили в возрасте от трех до семи лет.