Во Всеволожске машина наехала на женщину с тремя детьми

Всех пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району. Авария произошла на Южном шоссе – автомобилист наехал женщину и ее трех детей. Как именно все случилось – непонятно, говорится лишь, что женщина и двое ее детей получили травмы средней тяжести, а одна малышка находится в коме после аварии. Четверых госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей.

Про водителя известно, что он молод и получил права всего три месяца назад. За это время он накопил четыре штрафа за превышение скорости, за его неуплату и за нарушение дорожной разметки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обуховской Обороны встали трамваи из-за ДТП с легковушками. Судя по фотографиям, водитель за рулем Toyota решил развернуться, когда в него врезался «каблук» Lada. В результате машины встали на трамвайных путях.