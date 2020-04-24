США намерены усилить присутствие в Арктике

США намерены усилить присутствие в Арктике
Гренландия. Фото: pixabay.com

США хотят открыть в Гренландии свое консульство и выделить около 12 миллионов долларов на увеличение своего присутствия в Арктике.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Госдепартамента, Соединенные Штаты вновь собираются открыть консульство в гренландской Нууке этим летом.

«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики», — заявил дипломат.

По его словам, целью государства является приоритетное партнерство с арктическими странами, в том числе и с Гренландией. Для этого они вместе с Данией и Гренландией разработали проект финансирования на 12,1 млн долларов, «чтобы дать своего рода толчок этим новым начинаниям».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Трамп хочет купить Гренландию и сделать ее снова великой. Америка пыталась купить у Дании остров после 1945 года — тогда президент Трумэн готов был заплатить королевству $100 млн, но датчане отказались.

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