Deutsche Bank подсчитал, когда России исчерпает резервы

Резервы могут исчерпаться примерно через два года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Резервы могут исчерпаться примерно через два года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Экономисты из Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидные резервы Фонда национального состояния Министерства финансов могут исчерпаться примерно через два года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на прогноз специалистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, аналитики дают такой срок исчерпания резервов в случае, если на протяжении двух лет российская нефть Urals будет продаваться за 15 долларов за баррель. Если нефть подрастет до 30 долларов, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам

Издание отмечает, что сейчас размер Фонда национального состояния составляет порядка 120 миллиардов долларов. При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно девяти миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Новак объяснил падение цен на нефть. Он призвал не драматизировать, так как страны ОПЕК следят за ситуацией.