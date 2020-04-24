В Петербурге ожидают роста числа безработных до 70 тысяч из-за COVID-19

В Петербурге ожидают роста числа безработных до 70 тысяч из-за COVID-19
Число безработных может увеличиться до 70 тысяч. Фото: pixabay

Петербургские власти ожидают роста числа официально безработных жителей до 30 тысяч к концу апреля и до 70 тысяч за весь период эпидемии.

Председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что такую цифру можно сравнить с ситуацией в середине 90-х годов. По его словам, длительность режима самоизоляции и нерабочих дней повлияет на трудность «перезапуска» временно закрытых предприятий.

На сегодняшний день из 3,3 млн работающих жителей Петербурга около миллиона человек остались без возможности работать. Еще около 500 тысяч петербуржцев перевели на удаленную работу.

Стоит отметить, что работники закрытых предприятий на время нерабочих дней не могут считаться безработными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оставшимся без дохода жителям Ленобласти предложат подрабатывать на общественных работах.

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