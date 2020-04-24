Власти Петербурга отменят ночной общественный транспорт

В Северной столице перестанут ходить ночные маршруты наземного общественного транспорта. Кроме того, власти отменят поезд-челнок, перевозивший горожан по ночам с «Адмиралтейской» на «Спортивную».

Информация об этом появилась в пятницу, 24 апреля, на сайте администрации Санкт-Петербурга в виде уже подготовленного постановления. Принятые меры обусловлены противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории города.

Изменения временно остановят работу не только ночного поезда метро, но и специальные автобусные маршруты №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые возили горожан с полуночи до шести часов утра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение запланированной на лето 2020 года транспортной реформы, которая подразумевала оптимизацию маршрутов наземного транспорта и ликвидацию коммерческих автобусов, вероятно, отложат на год.