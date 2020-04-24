В Петербурге задержали вандалов, расписавших стены общежития консерватории

Изображения несли в себе экстремистский характер.
Всего было задержано четверо молодых людей, которые могут иметь отношение к намеренной порче внешнего вида стен. И не обычными рисунками, а различными призывами к нарушению законов. Также, была нарисована запрещенная националистская символика. Подобные действия нарушители реализовали с помощью аэрозольного баллончика с красками. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Помимо общежития консерватории, подобные надписи были обнаружены и на фасаде одного из магазинов в Ленобласти.
Задержанным подозреваемым от 18 до 20 лет. И все они состоят в одном из неформальных объединений для молодежи.
Правоохранители предполагают, что изображения наносил только один из них, а другие находились рядом. В связи с этим, трое молодых людей были допрошены как свидетели, а вот возможному инициатору преступления теперь придется явиться в полицейский участок.
Возбуждены уголовные дела по статье «Вандализм».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы снова разрисовали стены школы на Рябовском шоссе.