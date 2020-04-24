Власти Петербурга зарезервировали 2 млрд рублей на покупку медицинских средств защиты

Власти Северной столицы зарезервировали 1,936 миллиарда рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Кроме того, в пресс-службе городской администрации сообщают, что недостаток аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Петербурга по-прежнему сохраняется. Губернатор Александр Беглов объяснил, что в городском бюджете не хватает средств для закупки недостающего оборудования.

В связи с этим градоначальник подчеркнул, что Северной столицы необходима финансовая помощь федерального центра. Отметим, что за последние сутки в Петербурге выявлено 253 новых случая заражения коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 24 апреля погибло от коронавируса еще трое петербуржцев. Таким образом, число смертей от COVID-19 в городе достигло 20 человек. Заболевших, в общей сложности, 2711.