Еще три человека скончались от коронавируса в Петербурге

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге количество умерших от коронавируса достигло 20. За последние сутки в городе зарегистрировали три новые смерти.

Общее число зараженных к 24 марта достигло 2 тыс. 711. Из них 253 случая выявлены за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Выздоровели с начала пандемии 411 человек. На карантине остаются 3 тыс. 328 потенциальных зараженных, из них 60 — в обсерваторе, 577 — на самоизоляции, 2 тыс. 691 — контактные.

В России подтвердили 5 тыс. 849 новых случаев коронавируса. Всего заразились 68 тыс. 622 человека. С начала пандемии зарегистрировано 615 смертей, выздоровели 5 тыс. 568 человек.

По данным оперативного штаба, в стране провели 2,55 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Общее число зараженных в мире превысило 2,7 млн. Наибольшее число заболевших выявлено в США, Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании.