Обновлены данные по заболевшим коронавирусом в России к 24 апреля

За прошедшие сутки в России прибавилось 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, выздоровело при этом 677 человек.

Согласной последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 2697 (46,1%) зараженных выявлены активно, без клинических проявлений болезни. Большая часть инфицированных обнаружена в Москве (2957 человек), Подмосковье (611 чел.) и Петербурге (253 чел.)

В общей сложности, число больных COVID-19 по стране увеличилось до 68 622 пациентов, а количество успешно справившихся с инфекцией выросло до 5568 человек. Кроме того за последние сутки зафиксировали 60 смертей от коронавируса, погибших за весь период пандемии в России — 615 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столице обследовали на коронавирус почти 9 тысяч человек.