Долгожительница вылечилась от «испанки» 1918 году, а сейчас победила коронавирус

Долгожительница вылечилась от &#171;испанки&#187; 1918 году, а сейчас победила коронавирус
Женщине было 7 лет, когда она переболела испанским гриппом. Фото: pixabay

Жительница Испании Ана дель Валье, переболевшая испанским гриппом в период пандемии в 1918 году, на 106-м году жизни заразилась коронавирусной инфекцией и с успехом излечилась от него.

Как сообщает газета Malaga Hoy, невестка долгожительницы Паки Санчес рассказала, что в семилетнем возрасте женщина заразилась «испанкой» и выздоровела, в то время как ее заразившаяся сестра не смогла побороть заболевание.

По данным радиостанции СОРЕ, Ана дель Валье уже около восьми лет живет в доме престарелых, где ее навещают родственники. В начале марта его закрыли на карантин из-за первого случая заражения COVID-19 в заведении, а через 10 дней коронавирус подтвердили и у нее. Невестка рассказала, что они долго не могли узнать о том, что происходит с Аной. Позже стало известно, что ее перевели в больницу, где она и вылечилась.

Этой осенью Ана дель Валье отметит свой 107-й день рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах 107-летняя женщина смогла вылечиться от коронавируса.

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