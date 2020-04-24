В России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

В России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Шойгу отметил, что в группировку входят 30 тысяч военных и свыше 4 тысяч единиц военной и специальной техники. Фото: ЦСКА СПб

В Вооруженных силах Российской Федерации создали отряд из 30 тысяч военнослужащих для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе заседания, посвященного текущей эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра, для борьбы с инфекцией в рядах отечественных войск сформирована группировка из 30 тысяч военных и более чем 4 тысяч единиц военной и специальной техники.

Координирует работу отряда по противодействию распространению коронавирусу в войсках оперативный штаб Минобороны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы зарезервировали 2 миллиарда рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей. Тем не менее, в бюджете не хватает средств для полноценного обеспечения сферы здравоохранения всем необходимым.

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