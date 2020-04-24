В Курортном районе пьяный тракторист-иностранец поджег административное здание и домик на детской площадке

В поселке Песочное Курортного района Санкт-Петербурга был совершен поджог административного здания, который причинил бюджету урон в 6,5 миллионов рублей.

Инцидент произошел ночью 22 апреля. Правоохранителям удалось выяснить, что организатором поджога стал 41-летний ранее судимый уроженец одного из азиатских государств, который работает трактористом в Песочном. Мужчина выпил лишнего, приехал к месту преступления на велосипеде, облил здание бензином и поджег. Кроме того, он аналогичным образом в ту же ночь повредил деревянный домик на детской площадке неподалеку.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, при обыске у него нашли тот самый велосипед, однако тракторист успел перекрасить его в другой цвет. Позже мужчина признался в содеянном и объяснил, что действовал исключительно из хулиганских побуждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина пырнул ножом подростка, за то, что юноша отказался дать ему денег на выпивку.