В Петербурге члена муниципального избиркома подозревают в мошенничестве

Мужчину подозревают в мошенничестве, совершенном в 2015 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчину подозревают в мошенничестве, совершенном в 2015 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 35-летний член избиркома одного из муниципальных образований и сотрудник ГУ МЧС России по Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в мошенничестве.

Согласно материалам дела, подозреваемый зимой 2015 года работал старшим инженером ФГКУ «Специальное управление ФПС №50 МЧС России» в Невском районе Петербурга. Не позднее 26 января он предоставил на имя начальника рапорт с просьбой о дополнительной материальной помощи.

Мужчина предъявил начальнику справку, в которой содержались ложные сведения о разрушениях в его гараже. Имущество якобы было испорчено из-за стихийного бедствия.

«В результате незаконных действий подозреваемого ему была выплачена материальная помощь в размере около 130 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге местного жителя обвиняют в покушении на мошенничество.