Петербуржца обвиняют в попытке развести бизнесмена на 300 тысяч

В Петербурге задержали местного жителя 1991 года рождения. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Как полагает следствие, он пытался получить от бизнесмена 300 тыс. рублей. В марте 2020 года обвиняемый обратился к одному из предпринимателей. Мужчина достоверно знал, что в отношении его компании ведутся судебные разбирательства о признании банкротом. Введя бизнесмена в заблуждение, он убедил его в том, что может обеспечить отложение судебных разбирательств. Помочь он был готов за 300 тыс.

«22 апреля 2020 года на площади Чернышевского обвиняемый получил от предпринимателя, участвующего в оперативно-розыскных мероприятиях, муляж денежных средств на сумму 300 тыс. рублей», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петродворцового района разыскивает неизвестных мошенников, похитивших у 63-летней пенсионерки 1 млн 78 тыс. рублей.