Петербургская сеть ROBBOClub.Ru вышла на рынок Японии

Сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru открыла два первых кружка в Японии. Из-за пандемии занятия стартовали в онлайн-режиме. Петербургская компания одной из первых на японском рынке предложила дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию и робототехнике.

Российский производитель образовательной робототехники компания «РОББО» зарегистрировала подразделение ROBBO Japan в декабре 2019 года. Тогда была поставлена цель открыть первые кружки робототехники в Токио и Фукуоке к апрелю 2020 года.

Сеть ROBBOClub.Ru развивается преимущественно по франшизе: из 130+ кружков в России, Финляндии, Таиланде только 10% являются собственными. Клубы в Токио и Фукуоке открыты подразделением ROBBO Japan. С апреля все кружки перешли на дистанционный формат обучения.

«Особенностью азиатских рынков является длительный процесс знакомства и переговоров перед началом сотрудничества. Для того, чтобы показать потенциальным японским партнерам, что формат наших клубов перспективен и востребован в их стране, мы открыли первые кружки сами. Сейчас мы ведем переговоры о продаже франшизы с десятком компаний из Японии», – отметил Павел Фролов, основатель сети ROBBOClub.Ru.

«Это ломает стереотипы, но в Японии мало таких глубоких образовательных программ по робототехнике и программированию для детей как у российской компании ROBBO. Более того, мы видим, что единицы из них предлагают дистанционные курсы. Это подтвердили наши потенциальные партнеры, которые провели исследование рынка и отметили практически пустую нишу онлайн-образования в области программирования и робототехники. Сейчас мы вышли на этот рынок и предлагаем франшизу как оффлайн-кружков, так и онлайн-школ», – сказал директор по развитию ROBBO Japan Ясуо Ниномия.

Сотрудники ROBBO Japan начали проводить выездные мероприятия в Японии. Преподаватели кружков провели недельный курс программирования на базе комплектов «РОББО» в рамках Международного детского лагеря Winterfell Hakuba International Kids Camp в начале апреля.

В проекте приняли участие 11 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Занятия проходили ежедневно в группах и индивидуально. По завершению курса ребята смогли самостоятельно составить программу с несколькими движущимися объектами и придумать свою РОББО-сказку. Каждый участник получил индивидуальные рекомендации по продолжению обучения.

Российская компания «РОББО» получила приглашение от Правительства Японии открыть подразделение на территории страны после того, как победила в конкурсе технологических проектов «Fukuoka Startup Day» (май 2019 года) при поддержке бизнес-инкубатора “Ингрия”. На выставке передовых технологий CEATEC-2019, которая прошла в октябре 2019 года в Японии, заключены предварительные соглашения с японскими компаниями на поставку продукции «РОББО» на сумму более 500 тыс. евро в 2020 году.

Справка

«РОББО» (ROBBO) — разработчик и производитель образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент СКОЛКОВО и АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям. Представительства компании открыты в Финляндии и Японии.

С помощью ROBBO обучается 50 000 детей в 130 кружках и более чем 200 школах 18 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония, Латвия, Румыния.

«РОББО» дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов правительств Финляндии («FinLanding») и Японии («Fukuoka Startup Day»), обладателем премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания “Лучший социальный проект-2018”.