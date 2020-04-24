Скончался глава совета директоров ЛУКОЙЛа

Скончался глава совета директоров ЛУКОЙЛа
Валерий Грайфер. Фото: lukoil.ru

В Москве 24 апреля скончался председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер. Ему было 90 лет.

Грайфер ушел из жизни в 11:30 по московскому времени. О его смерти сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

«Мы скорбим, это большая потеря», — приводит её слова «Интерфакс».

Валерий Грайфер родился в ноябре 1929 года. В разное время он руководил Российской инновационной топливно-энергетической компании, Главным тюменским производственным управлением по нефтяной и газовой промышленности и был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. В 1996 году вошел в совет директоров ЛУКОЙЛа, а в 2000 возглавил его.

В 2019 году именем Грайфера было названо Ракушечное месторождение ЛУКОЙЛа в северной части акватории Каспийского моря.

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