Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах и маленьких барах

Президент Владимир Путин утвердил запрет на продажу алкоголя в маленьких магазинах или барах, расположенных в жилых домах.
Новое постановление запрещает реализацию спиртосодержащих напитков на территории жилых домов для магазинов и баров, чья площадь не превышает 20 квадратных метров. Документ, подписанный главой государства, появился на официальном сайте правовой информации в пятницу, 24 апреля.
Закон распространяется также на заведения, расположенные на территориях, прилегающих к многоквартирным домам. При этом региональным властям предоставляется возможность вносить в закон дополнительные ограничения, в частности, установить полный запрет на реализацию спиртного в таких местах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое петербургских предпринимателей ответят по закону за продажу алкоголя без лицензии.