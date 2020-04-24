Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах и маленьких барах

Автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что речь идет о так называемых "наливайках" — маленьких барах, расположенных на первых этажах жилых домов, где алкоголь продают по ночам. Фото: pixabay.com

Автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что речь идет о так называемых "наливайках" — маленьких барах, расположенных на первых этажах жилых домов, где алкоголь продают по ночам. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин утвердил запрет на продажу алкоголя в маленьких магазинах или барах, расположенных в жилых домах.

Новое постановление запрещает реализацию спиртосодержащих напитков на территории жилых домов для магазинов и баров, чья площадь не превышает 20 квадратных метров. Документ, подписанный главой государства, появился на официальном сайте правовой информации в пятницу, 24 апреля.

Закон распространяется также на заведения, расположенные на территориях, прилегающих к многоквартирным домам. При этом региональным властям предоставляется возможность вносить в закон дополнительные ограничения, в частности, установить полный запрет на реализацию спиртного в таких местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое петербургских предпринимателей ответят по закону за продажу алкоголя без лицензии.