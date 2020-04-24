Курс рубля укрепился после снижения ключевой ставки Центробанка

Курс рубля укрепился после снижения ключевой ставки Центробанка
Рубль положительно отреагировал на стимулирующую политику ЦБ РФ. Фото: pixabay.com

Снижение ключевой ставки Центрального банка РФ до 5,5% положительно сказалось на курсе рубля. На торгах Московской биржи российская валюта укрепилась к доллару и евро.

В пятницу, 24 апреля, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о снижении ключевой ставки до 5,5% — первый раз за шесть лет. Вследствие этого уже к 15:43 по московскому времени курс доллара составлял 74,28 рубля за доллар. До заявления уровень американской валюты был на 24,5 копейки выше.

Курс евро снизился до 80,25 рублей, опустившись на 24 копейки по сравнению с уровнем до заявления Набиуллиной. Эксперты считают, что отечественная валюта позитивно отреагировала на усиление стимулирующей политики в условиях коронавирусного кризиса, передает «Интерфакс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России утвердили программу новых льготных условий по ипотеке.

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