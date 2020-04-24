Уборку парадных в Петербурге проверят

Уборку парадных в Петербурге проверят
Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

За качество проводимых работ будут лично отвечать заместители глав администраций районов.

Сегодня, 24 апреля, состоялось совещание вице-губернатора города на Неве Николая Бондаренко с представителями администраций и руководителями районных жилищных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Бондаренко отметил, что уборка парадных с моющими дезинфицирующими средствами очень важна в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Отчитался за проверки качества уборки лестничных клеток заместитель председателя Жилищного комитета Степан Куралов.

Все обращения и жалобы граждан регулярно проверяются. В период с 16 по 22 апреля проверили 300 парадных во всех районах Северной столицы. В 17% случаев были выявлены недочеты. Они будут оперативно устранены, а ситуация продолжит оставаться на контроле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работникам ЖКХ объяснили как проводить уборку парадных в условиях коронавируса.

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