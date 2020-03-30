Работникам ЖКХ объяснили как проводить уборку парадных в условиях коронавируса

Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Все сотрудники получили рекомендации по санитарной обработке мест общего пользования многоквартирных домов.

Сегодня, 30 марта, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко провел совещание с руководством органов власти и главами администраций районов Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Бондаренко поручил главам администраций передать все необходимые требования по уборке управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Отмечено было, что уборка должна обязательно включать себе обработку перил, кнопок лифтов, дверных ручей общего пользования. Обработка должна осуществляться с помощью специальных моющих и дезинфицирующих средств.

Также, главы администраций должны контролировать вывоз мусора и содержание в чистоте площадок с контейнерами для него.

За чистоту и дезинфекцию всех внутридомовых помещений общего пользования будут отвечать главы районов, ГЖИ и Жилищный комитет.

Помимо этого, времени прекращаются работы по капитальному ремонту. Ограничение вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 марта и продлится весь необходимый период непростой ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ.