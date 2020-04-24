VK Fest в 2020 году пройдет онлайн

Уже ставший традиционным фестиваль, проводящийся ежегодно с 2015 года в парке 300-летия Петербурга, не состоится в этом году.

Данное решение было принято организаторами мероприятия, которые не хотят рисковать здоровьем своих гостей и участников. Из-за пандемии коронавирусной инфекции посещение общественных мест летом все еще может представлять опасность. Об этом сообщает официальная группа мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

Все купленные билеты будут действительны при их предъявлении в следующем году. Также, в случае желания сдать билеты, проблем не возникнет, деньги вернутся в полном объеме.

Рассказала социальная сеть и хорошую новость. VK Fest состоится в этом году в новом для себя формате. В режиме онлайн. И пройдет он уже совсем скоро: с 15 по 21 мая с участием различных артистов. Все подробности организаторы обещают сообщить совсем скоро.

«Вконтакте» просит своих поклонников держать нос выше. Ведь уже в следующем году мероприятие снова состоится под открытым небом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ВКонтакте» запустит аналог приложения TikTok.