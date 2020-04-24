VK Fest в 2020 году пройдет онлайн

VK Fest в 2020 году пройдет онлайн
Лучше оставаться дома. Фото: "Вконтакте"

Уже ставший традиционным фестиваль, проводящийся ежегодно с 2015 года в парке 300-летия Петербурга, не состоится в этом году.

Данное решение было принято организаторами мероприятия, которые не хотят рисковать здоровьем своих гостей и участников. Из-за пандемии коронавирусной инфекции посещение общественных мест летом все еще может представлять опасность. Об этом сообщает официальная группа мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

Все купленные билеты будут действительны при их предъявлении в следующем году. Также, в случае желания сдать билеты, проблем не возникнет, деньги вернутся в полном объеме.

Рассказала социальная сеть и хорошую новость. VK Fest состоится в этом году в новом для себя формате. В режиме онлайн. И пройдет он уже совсем скоро: с 15 по 21 мая с участием различных артистов. Все подробности организаторы обещают сообщить совсем скоро.

«Вконтакте» просит своих поклонников держать нос выше. Ведь уже в следующем году мероприятие снова состоится под открытым небом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ВКонтакте» запустит аналог приложения TikTok.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
VK Fest вконтакте онлайн-фестиваль перенос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Радимов доставил продукты пожилым петербуржцам
Петербург получит 200 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников
Из Петербурга выдворили похитителя «невесты»
Начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников
Увеличенное пособие по безработице в Петербурге получают почти 8 тысяч человек
Школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля
Леонид Кулаков станет новым главой Комитета имущественных отношений Петербурга
VK Fest в 2020 году пройдет онлайн