Радимов доставил продукты пожилым петербуржцам

Радимов доставил продукты пожилым петербуржцам
Главный тренер ФК "Зенит-2" Владислав Радимов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поучаствовал в благотворительной акции, целью которой является обеспечения продуктами граждан, находящихся в группе риска из-за коронавируса.

Сегодня, 24 апреля, он побывал в роли курьера и доставил пакеты с необходимыми продуктами ветеранам «Зенита». Об этом сообщает NevaSport с ссылкой на аккаунт сине-бело-голубых в Twitter.

Это уже не первая доставка продуктов. Некоторое время назад продукты доставлял Андрей Аршавин. Вооружившись всеми необходимых защитными средствами, футболист приехал домой к поклонникам «Зенита» преклонного возраста, чтобы вручить продовольственные товары.

По состоянию на 24 апреля, в Северной столице зафиксировано 2711 случаев COVID-19. Выздоровело уже 411 петербуржцев. Не смогли побороть болезнь и скончались 20 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аршавин стал курьером во время эпидемии коронавируса.

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