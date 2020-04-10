Аршавин стал курьером во время эпидемии коронавируса

Аршавин стал курьером во время эпидемии коронавируса
Андрей Аршавин. Фото:Baltphoto/ Ирина Мотина

Подобное стало возможным благодаря сотрудничеству «Зенита» и «Яндекс.Лавки».

В рамках проекта будет организована доставка продуктов питания пожилым болельщикам «Зенита» и маломобильной группе населения, которые имеют сезонные абонементы.

Сегодня, 10 апреля, да доставку отвечал Андрей Аршавин. Перед работой ему померили температуру, а также выдали необходимые защитные средства и антисептик. Об этом сообщает официальный аккаунт «Зенита» в Twitter.

Наборы будут доставляться каждую неделю до 30 апреля. В случае, если обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан продлят, доставка будет продолжаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение карантина. Граждане преклонного возраста находятся в зоне риска, поэтому обязательно должны находиться дома.

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