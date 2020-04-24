На Гороховой мужчина угодил под колеса легковушки

На Гороховой мужчина угодил под колеса легковушки
Мужчина получил травмы. Фото: Pixabay

О его состоянии информации никакой нет.

Все случилось вечером 24 апреля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем сообщает 78.ru. Авария произошла на Гороховой улице недалеко от дома номер 54. Там мужчина шел по «зебре», когда на него наехал легковой автомобиль. Пешехода отбросило в сторону, а пассажир и водитель сразу выбежали из салона ему на помощь. Пострадавший остался жив, он смог подняться. Непонятно, насколько серьезны его травмы.

Официально данные никак не комментировали. Информацию о виновниках и пешеходе не разглашают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в результате аварии столкнулось несколько машин. На кадрах отчетливо видно, что больше всех пострадал автомобиль «Жигули». Он врезался в «Рендж Ровер».

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