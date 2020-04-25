Китай направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Пхеньян медиков для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, у которого могут быть проблемы со здоровьем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, китайскую делегацию возглавляет высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР. По информации агентства, эмиссары отправились из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.

СМИ сообщали, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечали, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.