В Саудовской Аравии решили отменить наказание плетьми

Теперь вместо этого виновным в совершении целого ряда преступлений грозит штраф или тюремное заключение. Фото: Pixabay

Теперь вместо этого виновным в совершении целого ряда преступлений грозит штраф или тюремное заключение. Фото: Pixabay

Верховный суд Саудовской Аравии решил отменить наказание плетьми, которое было предусмотрено законодательством страны.

Теперь вместо этого виновным в совершении целого ряда преступлений грозит штраф или тюремное заключение, сообщает «Би-би-си».

В Эр-Рияде рассказали, что такое решение является продолжением реформ, начатых королем Салманом и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

В 2015 году произошел случай, который вызвал широкий общественный резонанс, когда 1000 ударов должен был получить блогер Раиф Бадави. Он обвинялся в киберпреступлениях и оскорблении мусульманских традиций. В итоге наказание отменили из-за осуждения международного сообщества.

Наказание плетьми предусмотрено законами шариата. Оно назначалось в ряде мусульманских стран, например, за прелюбодеяние, употребление алкоголя или мелкое воровство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия и Саудовская Аравия с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки. К такому соглащению пришли страны в ходе виртуальной встрече ОПЕК+. Большинство стран ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа.